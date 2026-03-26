В Калининградской области началась салачная путина (фото)

В Калининградской области стартовала салачная путина. Об этом сообщило региональное агентство по рыболовству на своей странице «ВКонтакте».

«Первые солнечные дни сделали своё дело. Рыбаки ГК „За Родину“ пришли в порт с первым уловом: 25 тонн „настоящего“ серебра — красивая, крупная и очень аппетитная салака», — рассказали в агентстве. В планах у рыбаков поймать около 2 тыс. тонн салаки. Большая часть улова пойдёт на переработку и выпуск вяленой, копчёной и консервированной продукции.

Кроме того, в агентстве добавили, что свежую салаку в течение всей путины до 1 мая можно будет приобрести за 98 рублей за килограмм в фирменном магазине ГК в Взморье.

Фото: региональное агентство по рыболовству

Ранее председатель совета директоров рыбколхоза «За Родину!» Сергей Лютаревич говорил, что местные рыбопромышленные предприятия готовы в апрельскую путину отдавать рыбу по невысоким ценам, но только если кто-то возьмет на себя обязанность ее реализации. По его словам, рыбаки в момент путины могут давать нормальную цену, если торговать рыбой прямо на причале, куда доставили улов.

«Наше дело — ловить рыбу. А заниматься дальнейшей реализацией мы бы не хотели, — сказал он. — Пускай бы этим занимались другие предприниматели или же минсельхоз. То есть цена на рыбу — это вопрос посредников и их количества».