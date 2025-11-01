Грузоперевозчик: очередь калининградских машин стала двигаться на границе быстрее

Автомобили, двигающиеся в режиме калининградской транзита, сегодня без проблем проходят границу в обоих направлениях при наличии у водителя упрощенного транзитного документа. Водители с шенгенскими визами едут на границу с Латвией, и там калининградские машины тоже пропускают без проблем. Об этом «Новому Калининграду» рассказал Сергей Гоз, гендиректор одной из компаний грузоперевозок и президент Балтийского бизнес-клуба.

По его словам, в накопителях перед границей с Беларусью с обеих сторон сейчас в основном находится транспорт перевозчиков других государств. «Потому что Литва их не пропускает. И они сейчас принимают решения, что им делать, — сообщил Сергей Гоз. — Например, перевозчик из Казахстана, чтобы поменять маршрут, должен сейчас дожидаться, чтобы кто-то ему передал с какой-то оказией „дозвол“. И так как, кроме калининградских машин, никто больше на границе с Литвой и Беларусью границу не проходит, наша очередь стала двигаться быстрее. Речь идет о литовской стороне. С нашей же как проходило 50-70 машин, так и выходит. Но в целом общее время доставки чуть сократилось».

Отметим, что, по данным Калининградской областной таможни на 1 ноября, за минувшие сутки через таможенные посты на российско-польском и российско-литовском участках границы в сторону сопредельных государств проследовало 99 грузовых и 312 легковых автомобилей. «В Калининградскую область прибыло 120 единиц грузового и 357 единиц легкового транспорта», — сообщили в пресс-службе таможни. По состоянию на 9.00 1 ноября сотрудники МАПП Чернышевское оформили за сутки на въезд в РФ 75 грузовых автомобилей, на выезд — 59 машин.

Транзит на грани срыва: чем грозит Калининграду закрытие границы Литва-Беларусь

Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Позже депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. В свою очередь, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию.

27 октября литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией.

28 октября глава МИД республики Кястутис Будрис заявил, что Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис.

29 октября власти Калининградской области заверили, что грузопоток в Калининградскую область по-прежнему направляется через Литву и частично через Латвию.