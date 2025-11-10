На посадку зелёных насаждений в Калининграде выделили 27 млн рублей

Администрация Калининграда направляет 27 млн на посадку зелёных насаждений и уход за ними. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить в два этапа. До 22 декабря 2025 года подрядчик должен посадить 2441 саженец, в том числе 321 дерево и 2120 кустарников, с 15 апреля по 30 октября 2026-го требуется провести комплекс мероприятий по уходу за ними. В адресном перечне указано 105 объектов.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 18 ноября, итоги подведут 20 ноября.