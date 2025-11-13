В ФСБ задумались о том, как «подстроиться под интересы молодёжи»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В ФСБ задумались о необходимости поиска подхода к молодёжи. Этот вопрос обсуждался в четверг, 13 ноября, в Калининграде на совещании по вопросам организации информирования населения о мерах по противодействию терроризму в современной обстановке под председательством руководителя оперативного штаба в Калининградской области, начальника УФСБ России по Калининградской области Александра Кузьминых.

Открывая совещание, Кузьминых отметил, что с началом Специальной военной операции «наблюдается значительная активизация деятельности западных спецслужб по реализации массированных информационно-психологических атак путем распространения в сфере массовых коммуникаций недостоверных сведений, направленных на дискредитацию РФ и формирование панических настроений среди населения».

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, согласившись со сказанным, посоветовал вовлекать в работу не только силовиков, но и родителей, через которых можно повлиять на детей и оградить последних от вовлечения в совершение терактов.

«Мы все вместе должны встать одним фронтом на то, чтобы следить за нашей молодежью, смотреть, что она читает, смотреть за их поведением, — добавил Беспрозванных. — Важная задача — это, конечно, формирование контента, связанного с профилактикой. Сегодня молодежь практически вся находится в интернете, черпает информацию из интернета, поэтому мы должны более слаженно работать в отношении разных категорий молодежи, потому что у каждого возраста свой интерес, и здесь нужно более активно подстраиваться к этому».

Глава региона напомнил, что «можно использовать таланты нашей молодежи для того, чтобы формировать контент для всей России».

Принимавший участие в мероприятии официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский также обратил внимание на «активизацию деятельности международных террористических организаций и спецслужб ряда иностранных государств по организации терактов». По его словам, соседние страны способствуют «увеличению фактов привлечения молодежи к совершению терактов».

