Прокуратура добилась ликвидации свалки на сельхозучастке в Зеленоградском районе (фото)

photo_2025-11-17_11-28-59.jpgphoto_2025-11-17_11-29-00.jpg   

После вмешательства Калининградской природоохранной прокуратуры земельный участок в Зеленоградском районе приведен в надлежащее состояние. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее было установлено, что на земельном участке селихозназначения вблизи поселка Логвино размещены отходы, в том числе бой строительного кирпича и бетонных изделий. По иску природоохранного прокурора суд обязал собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку. Решение суда исполнено, земельный участок приведен в надлежащее состояние.

Фото пресс-службы областной прокуратуры

