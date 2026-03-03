Жителям Калининградской области предложили выбрать территории для благоустройства

В Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском округах 2 марта стартовал прием предложений по благоустройству общественных пространств. Инициативы жителей будут рассмотрены для включения во Всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вынести свое предложение может каждый житель области от 14 лет. Сбор предложений продлится со 2 по 26 марта на Платформе обратной связи портала Госуслуг по ссылке. Один пользователь может подать предложение только один раз.

Затем жителям предстоит сформировать список территорий-кандидатов для последующего рейтингового голосования. В каждом муниципалитете определят по одному победителю — именно на этих объектах будут реализованы проекты благоустройства в первую очередь.

Механизм успешно применяется в регионе с 2019 года, напомнили власти. За это время благодаря инициативам граждан по области появились десятки благоустроенных пространств. В этом году планируется приступить к благоустройству Зимнего озера в Калининграде, сквера по улице Железнодорожной в Мамоново, Молодежного сквера в Нестерове, улицы Парковой в Краснознаменске и Красноармейской улицы в Правдинске.