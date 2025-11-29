Облвласти предупредили о поддельных аккаунтах, созданных от имени Беспрозванных

Мошенники создали поддельный аккаунт губернатора Алексея Беспрозванных, с которого ведут переписку в мессенджерах. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«От моего имени создан поддельный аккаунт, с которого ведется переписка в мессенджерах, в чатах от моего имени сообщают недостоверную информацию. Поддельный аккаунт рекомендую блокировать и не вести с ним переписку», — сказал Беспрозванных. Кроме того, в соцсетях распространяется фейковое постановление, где «якобы за моей подписью даются поручения по работе с обращениями», добавил губернатор.

Фото: телеграм-канал Беспрозванных