Депутат: судьба бюста Калинину в Пионерском остается неясной

Бюст М. И. Калинину, установленный у жилого дома на улице Комсомольской, 53 в Пионерском, может оказаться под угрозой при реконструкции здания, признанного объектом выявленного культурного наследия. Об этом в ответ на запрос депутата Сергея Севостьянова сообщило министерство культуры и туризма Калининградской области.

В документе отмечается, что бюст Калинину не относится к объектам культурного наследия, поэтому его дальнейшая судьба не входит в полномочия министерства. «Вопрос о дальнейших планах бюста Калинину М. И., расположенного на территории г. Пионерский, не отнесен к полномочиям министерства», — говорится в ответе министра Андрея Ермака.

В ноябре этого года администрация Пионерского городского округа приступила к расселению жильцов дома на Комсомольской, 53, признанного аварийным, и формированию условий для поиска инвестора, который сможет реконструировать здание с сохранением его исторического облика.

Ранее Служба госохраны памятников сообщила «Новому Калининграду», что пансионат «Шарлотт» относится к выявленным ОКН и сносить его нельзя, а любые работы возможны только в формате консервации, ремонта или реставрации. Ведомство также направило администрации Пионерского задание на проведение Государственной историко-культурной экспертизы для определения историко-культурной ценности здания.

По словам Фонда капитального ремонта, пансионат не был отремонтирован в связи с неудовлетворительным состоянием конструктивов здания, работы могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью проживающим в здании гражданам.

Собственникам шести жилых помещений многоквартирного дома было направлено требование о его реконструкции до 31.10.2025. Поскольку собственники требование не исполнили, дом подлежит изъятию под муниципальные нужды, а вопрос функционального использования здания пока не определен, рассказала администрация Пионерского округа «Новому Калининграду».

Правительство Калининградской области выделило 34,9 млн рублей на переселение людей из этого дома и компенсации собственникам. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб.

В 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

Как сообщает сайт Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области. «Вилла „Маргарита“ построена в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат „Шарлотт“», — сообщает сайт. В списке выявленных ОКН здание значится как «Вилла, нач. XX века».