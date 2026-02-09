Солнечно и морозно: погода в Калининградской области 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём −9°С, ночью столбик термометра местами опустится до −16°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление немного выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 81%. Температура воды: 0.9°. Продолжительность светового дня — 9 часов и 18 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую высокую дневную температуру — −5°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Ночью на побережье похолодает до −13°С. На остальной территории региона днём −8...-10°С, ночью до −19°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается безоблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки −14,1°С, днём потеплеет до −6,3°С, вечером похолодает до −10,1°С. Влажность — до 86%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днём −7...-12°C. Видимость 4-7 км. На дорогах снежный накат, гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём на территории региона −6...-9°C, с утра до вечера — малооблачно (утром и в первой половине дня местами переменная облачность) и без осадков. Вечером похолодает до −10...-15°C. Ветер преимущественно юго-восточный: в Калининграде и области — слабый (1-5 м/с), у побережья — слабый/ умеренный (2-8 м/с).