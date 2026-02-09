Власти рассказали, когда закончатся работы на центральных улицах Железнодорожного

Дорожный ремонт в центре Железнодорожного Правдинского округа, ставшем за последние годы центром притяжения для туристов, должен закончиться лишь к концу этого года. О том, что подрядчики столкнулись с трудностями из-за погоды, в ходе прямого эфира 6 февраля рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Устинов.

«Фактически все сети инженерной инфраструктуры мы поменяли, все линии электропередачи и линии уличного освещения сегодня у нас спрятаны в землю до конца прошлого года, пока у нас не начались снегопады и морозы, — сообщил Устинов. — Сегодня работы, безусловно, приостановлены. На сегодняшний день активная фаза по замене дорожного полотна по нашим центральным улицам. Эти работы мы должны завершить до конца года. Когда закончим все работы, откроем центр».

Напомним, что ревитализация центра Железнодорожного проходила в несколько этапов. С 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в поселке 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населенном пункте.

В мае 2024 года власти Правдинского муниципального округа искали подрядчика для проведения второго этапа работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети и благоустройству в посёлке Железнодорожный. На ревитализацию выделено 315 млн рублей. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок. Проектом было предусмотрено благоустройство центральной площади, включая торговые павильоны, территорий у здания администрации, музея дверей, ярмарки выходного дня, детской площадки и других зон.

На всех участках планируют заменить покрытия с учётом возможности доступа для маломобильных групп населения, установить малые архитектурные формы и провести озеленение. Также проектом предусматривается устройство гостевых автостоянок общего пользования. Работы необходимо было выполнить до конца 2025 года.