«Тёплый сюрприз» и его обратная сторона: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей региона после очередного скачка морозов ждут потепление и его обратная сторона — слякоть и гололедица. Об этом рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Похолодание на этот раз будет недолгим: уже в среду начнётся ощутимое повышение температурного фона, вызванное приближением прогретых воздушных масс вместе с атлантическими циклонами, „пробивающими“ путь теплу к центральной и восточной Европе: небо вновь станет пасмурным, может пройти небольшой снег», — говорится в сообщении.

В понедельник днём −6...-9°C, с утра до вечера — малооблачно (утром и в первой половине дня местами переменная облачность) и без осадков. Вечером похолодает до −10...-15°C. Ветер преимущественно юго-восточный: в Калининграде и области — слабый (1-5 м/с), у побережья — слабый/умеренный (2-8 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области до −14...-17°C (местами, особенно в низменностях, до −18...-19°C), у западного морского побережья до −12...-15°C, в первой половине ночи — малооблачно, во второй — переменная облачность, местами возможны дымка, туман, отложения изморози. Днём в Калининграде и области −5...-8°C, утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером — преимущественно облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, слабый (1-5 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области до −5...-8°C (по северу области местами до −9...-11°C), пасмурно, дымка и без существенных осадков (местами возможен небольшой снег). Днём и вечером в Калининграде и области потеплеет до 0...-3°C (местами, особенно на юго-западе области возможно до 0...+1°C), с утра до вечера — пасмурно, дымка и не исключены небольшие осадки в виде снега/ мокрого снега, на поверхности возможна гололедица. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, слабый (1-6 м/с).

В четверг, предварительно, продолжится потепление, связанное с поступлением прогретых воздушных масс, затянутых атлантическими циклонами к центральной и восточной Европе: большинство прогнозов демонстрируют первую с начала января оттепель до 0...+3°C, которая с большей вероятностью не обойдётся без смешанных осадков (снег/ мокрый снег, переходящий в дождь, не исключены и переохлаждённые осадки с образованием гололёда). К выходным высока вероятность сохранения слабоположительных температур, пасмурного неба и периодических осадков в виде дождя.

«У тёплого „сюрприза“, известие о котором наверняка многие ждали с нетерпением, несомненно будет и обратная сторона: повсеместная слякоть, сырость и высокая вероятность гололедицы из-за околонулевых значений (особенно в тёмное время суток)», — предупреждают синоптики.

Далее сохраняется тенденция на возврат слабых/ умеренных морозов. «Конечно, суровой стужи в обозримой перспективе пока не наблюдается, но и устойчивых тенденций к весеннему режиму погоды также нет: вероятно, февраль ещё продемонстрирует нам снегопады и минусовые температуры в дальнейшем», — добавили в паблике.

