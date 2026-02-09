Название оставили: в Калининграде после ремонта открылась ещё одна «Виктория»

В торговом центре на Ленинском проспекте, 30, в Калининграде открылся после ремонта магазин «Виктория». Корреспондент «Нового Калининграда» посетил торговую точку в воскресенье, 8 февраля, чтобы оценить изменения.

От привычного супермаркета, помимо локации и названия, остались пирожные, торты и готовые блюда собственного производства (они отмечены этикетками «Приготовлено в «Виктории»), а также широкий ассортимент выпечки. Перекусить можно не выходя из магазина — в небольшом кафе. В зале стоит тандыр, продаются лепёшки и пицца — целая и порционно.

В мясном отделе можно приобрести курицу, свинину и говядину, в том числе в рамках региональной программы доступных цен. Килограмм отруба из свинины на кости с «голубым ценником» стоит 249,99 руб.

В отделе заморозки большой выбор продукции на развес: пельмени, вареники, сырники, блины, овощи и т.д. В зале довольно просторно, и перемещение с тележкой не вызывает неудобств.

Несмотря на оформление магазина, использовать карту «Моя Виктория» здесь уже нельзя. Действуют карты Х5 клуба (как в «Пятёрочках»). Магазин закрыли на реконструкцию в сентябре 2025 года и открыли, по словам сотрудников, чуть более недели назад.

На сайте «Виктории» в настоящее время указаны шесть магазинов сети: на Московском проспекте, Солнечном бульваре, площади Калинина, ул. Гайдара, Красной и Куйбышева. «Виктория» на Ленинском проспекте появилась на сайте «Пятёрочки».

Ранее представители X5 Group, выкупившей сеть «Виктория» в августе 2023 года, заявляли, что при реконструкции магазинов планируется сохранить образ бренда. Как пояснял директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Василий Пушкин, специально для Калининградской области был разработан формат «Пятёрочка XL», который «максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».

На реконструкцию ранее закрывали и другие магазины сети. К примеру, в начале августа 2025 года прекратил работу торговый центр «Виктория» на улице 9 Апреля, а в сентябре — супермаркет на бульваре Любови Шевцовой.

В региональном министерстве экономического развития ранее отмечали, что переход магазинов «Виктория» к новому формату может быть связан с современными потребностями и экономическими соображениями, подчеркнув, что такие решения принимаются самими хозяйствующими субъектами и не находятся в зоне регулирования властей.

Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 1990-х годов. В 2011 году её приобрела группа «Дикси», а в 2023-м — X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка».

Фото: «Новый Калининград»