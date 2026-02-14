ФКР ищет подрядчика для ремонта довоенного здания на Барнаульской

ФКР ищет подрядчика для ремонта довоенного здания на Барнаульской
Фото: сайт Prussia39
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Фонд капитального ремонта Калининградской области объявил электронный аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта многоквартирного дома — объекта культурного наследия на улице Барнаульской в Калининград. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о жилом доме № 8, который включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Подрядчику предстоит выполнить ремонт фасада и фундамента здания.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 февраля, их рассмотрение назначено на 19 февраля, проведение торгов запланировано на 24 февраля. Размер обеспечения заявки — 205,6 тыс. рублей, обеспечение исполнения контракта — 6,17 млн рублей. Закупка проводится в форме электронного аукциона.

Как сообщает сайт Prussia39, здание на Барнаульской было построено в 1875-1877 годах как офтальмологическая клиника и поликлиника Кёнигсбергского университета. В послевоенные годы его использовали в качестве общежития. В 2007 году дом получил статус ОКН регионального значения.


Здание офтальмологической клиники и поликлиники, около 1900 года, фото: сайт Prussia39

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter