ФКР ищет подрядчика для ремонта довоенного здания на Барнаульской

Фонд капитального ремонта Калининградской области объявил электронный аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта многоквартирного дома — объекта культурного наследия на улице Барнаульской в Калининград. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о жилом доме № 8, который включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Подрядчику предстоит выполнить ремонт фасада и фундамента здания.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 февраля, их рассмотрение назначено на 19 февраля, проведение торгов запланировано на 24 февраля. Размер обеспечения заявки — 205,6 тыс. рублей, обеспечение исполнения контракта — 6,17 млн рублей. Закупка проводится в форме электронного аукциона.

Как сообщает сайт Prussia39, здание на Барнаульской было построено в 1875-1877 годах как офтальмологическая клиника и поликлиника Кёнигсбергского университета. В послевоенные годы его использовали в качестве общежития. В 2007 году дом получил статус ОКН регионального значения.





Здание офтальмологической клиники и поликлиники, около 1900 года, фото: сайт Prussia39