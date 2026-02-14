В Калининграде разрабатывают VR-тренажер для подготовки боксеров

В Калининграде ведется разработка виртуального тренажера для подготовки боксеров с рабочим названием «Кибербокс». О проекте сообщил глава региональной Федерации бокса Юрий Самородов в своем телеграм-канале. Разработку представили на VI Всероссийском боксерском форуме.

Как пояснил Самородов, тренажер разрабатывает калининградская компания ООО «Интеллектуальные аватары» совместно с привлеченными специалистами в области виртуальной реальности. Проект представляет собой программный продукт, сочетающий технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Для работы системы используются VR-очки, камеры и дополнительные датчики движения. Они фиксируют движения рук и корпуса пользователя и формируют в виртуальной среде его цифровой аватар. По словам разработчиков, это позволяет анализировать технику выполнения упражнений без использования ручных контроллеров.

Проект предусматривает загрузку в систему тренировочных баз с демонстрацией движений тренера. Пользователь может выбирать отдельные элементы техники и получать оценку их выполнения. Вычисления осуществляются через облачную инфраструктуру. Разработчики заявляют о возможности использования тренажера как с компьютером, так и с мобильными устройствами.

Первый этап проекта, связанный с индивидуальными тренировками, сейчас тестируется. По словам Самородова, разработчики собирают данные для обучения нейросети с участием разных спортсменов. Демонстрационную версию планируется представить в мае.

На втором этапе предполагается внедрение режима виртуального спарринга и работы с цифровой грушей. Третий этап предусматривает возможность поединков между двумя пользователями с автоматической оценкой действий и разработку тренировочных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как следует из описания проекта, разработчики рассматривают возможность применения технологии не только в боксе, но и в других контактных видах единоборств.