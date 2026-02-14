Прокуратура проверяет сообщения о сливе сточных вод в на пляж в Янтарном

Прокуратура проверяет сообщения о сливе сточных вод в на пляж в Янтарном
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Все новости по теме: Экология

Прокуратура Калининградской области начала проверку после сообщений СМИ о сливе неочищенных сточных вод на пляж и променад в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, на место выехали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзор и администрации муниципалитета. В настоящее время устанавливается правообладатель колодца, из которого, по предварительной информации, осуществлялся сброс сточных вод.

В ведомстве отметили, что по итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

