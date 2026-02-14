«Локомотив» потерпел поражение в Екатеринбурге

Калининградский «Локомотив» проиграл в матче на выезде «Уралочке-НТМК» из Екатеринбурга. Игра состоялась в субботу, 14 февраля. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.



Первая партия осталась за калининградками — 19:25. Во второй хозяйки взяли реванш — 25:19. После напряжëнной борьбы екатеринбурженки одержали верх в третьей партии — 26:24. В четвëртой «Локомотив» не позволил соперницам завершить игру — 23:26. После долгого видеопросмотра в конце пятой партии судьи отдали победу команде из Екатеринбурга со счётом 15:13.



Сейчас «Локомотив» занимает 6 место в турнирной таблице. Следующий матч калининградки проведут 21 февраля во дворце спорта «Янтарный» против «Корабелки» из Санкт-Петербурга (0+), которая находится на 8-ой позиции.

