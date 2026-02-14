Минспорт: в Калининградской области стартует программа «Земский тренер»

Минспорт: в Калининградской области стартует программа «Земский тренер»

Министерство спорта Калининградской области объявило о присоединении региона к федеральной программе «Земский тренер». Она направлена на привлечение специалистов в сфере физической культуры и спорта в малые города и поселки, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, участники программы могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей при переезде в населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек и заключении трудового договора со спортивным учреждением минимум на пять лет. К программе также могут присоединиться молодые специалисты, которые после окончания учебы возвращаются в родной город или село и устраиваются на работу на полную ставку.

С 2026 года в Калининградской области под действие программы подпадают все населенные пункты, за исключением Калининграда. Возрастных ограничений для участников в регионе не предусмотрено. В 2026–2028 годах финансирование программы будет осуществляться за счет федерального и регионального бюджетов.

Подробная информация об условиях участия и необходимые документы размещены на официальном сайте министерства.

