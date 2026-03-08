Министр культуры и туризма: музей конкурирует со смартфоном, магазином и баром

Для частных музеев не нужно придумывать новый статус, который бы отбивал желание туристов посещать их, так как современные музеи (как частные, так и государственные) часто становятся жертвами конкуренции с потребительскими привычками. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Ермак вспомнил свой разговор с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским по поводу статуса музеев и пришёл к выводу, что дополнительные препятствия на пути в музей заставят потребителя обратиться к другим услугам.

«Если дети и взрослые вместо того, чтобы сидеть и прожигать свою жизнь, идут в музей и там фотографируются и что-то изучают, это хорошо. Не надо с этим бороться. Вопрос в том, что музеи стоит как-то систематизировать, какой-то новый, может быть, им придать статус юридический... Хотя, не знаю. Мы с Михаилом Борисовичем это обсуждали как-то на каком-то культурном форуме. Он так шутил на эту тему: „Андрей, мы же конкурируем за посетителя с телефоном, с магазинами, барами, ресторанами и так далее“. Ну так зачем же мы будем, так сказать, наших коллег из частных музеев, пусть они де юре и не являются нашими коллегами, каким-то образом подвергать давлению дополнительному», — сообщил Ермак.

Министр добавил, что проверки стоит направлять к реальным нарушителям. Однако выявлением этих нарушений должны заниматься Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

