Прокуратура через суд требует сноса коттеджного поселка в Малиновке (фото)

Фото пресс-службы областной прокуратуры
Прокуратура Зеленоградского района в судебном порядке добивается сноса незаконных построек в Малиновке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что администрацией муниципального округа передан в аренду земельный участок в поселке Малиновка площадью свыше 6,6 тыс. кв. м кадастровой стоимостью более 5,4 млн рублей для строительства жилого комплекса коттеджного типа. При этом фактически земельный участок является территорией общего пользования и отнесен к зоне транспортной инфраструктуры. Кроме того, выявлен факт нецелевого использования земельного участка», — отмечается в сообщении.

Прокуратура требует признать незаконным формирование земельного участка и снести расположенные на нем строения. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из образованных участков жителем Красноярского края возведен жилой дом площадью свыше 530 кв. м, который прокуратура также требует признать самовольной постройкой и снести.


