Посольство РФ заявило о вандализме на кладбище советских воинов в Гданьске

Посольство РФ заявило о вандализме на кладбище советских воинов в Гданьске

Посольство России в Польше сообщило об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске, передает пресс-служба представительства.

«На центральный элемент кладбища — дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками — были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов», — говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, на мемориале захоронены более трех тысяч советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны.

Посольство России направило польским властям официальное письмо протеста. В дипмиссии потребовали восстановить мемориальный объект, установить причастных к инциденту и привлечь их к ответственности, а также принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

