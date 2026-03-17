Власти рассказали, когда заменят временное покрытие на ул. Судостроительной

Провал на перекрестке Судостроительной, Инженерной и Батальной в январе. Фото: «Водоканал»
Полное благоустройство перекрестка ул. Инженерной, Судостроительной и Батальной проведут при стабилизации плюсовых температур — от 10 градусов и выше. Сейчас там уложено временно покрытие. Об этом сообщили представители регионального минстроя в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Напомним, что о просадке грунта на пересечении ул. Судостроительной, Батальной и Инженерной стало известно 5 января. 6 января перекрёсток перекрыли, организовав объезд. Устранить последствия коммунальной аварии сотрудники областного «Водоканала» рассчитывали «ориентировочно до 15 января».

Губернатор Алексей Беспрозванных поставил перед службами задачу завершить работы «как можно быстрее». «Службы идут максимальными темпами. Это поможет избежать дальнейших разрушений. Полностью движение не будет заблокировано, после замены аварийного участка обустроят временный проезд. А с наступлением тепла отремонтируем дорогу», — пообещал Беспрозванных.

15 января стало известно, что областной «Водоканал» завершил аварийные работы по замене участка канализационного коллектора. Полностью дорожное покрытие восстановят с наступлением плюсовых температур, пообещали в «Водоканале».

Кроме того, в апреле 2025 года на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной в Калининграде также ограничивали движение транспорта. Сообщалось о проведении работ по устранению аварийного провала. Место прорыва труборовода, которое ранее пытались выявить с помощью «телеинспектора», обнаружили при раскопках.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



