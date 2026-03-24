В Калининграде определили перечень водоемов для рекреационных целей

В Калининграде в перечень водоемов, предназначенных для рекреационных целей, вошли семь объектов или их частей. Это следует из постановления администрации города от 18 марта.
Водоемы для рекреационных целей — это естественные или искусственные водные объекты, используемые для массового отдыха, купания, спорта и оздоровления населения. Использование регламентируется санитарными нормами, а места отдыха — администрацией.
В перечень вошли:
-
Пелавское озеро;
-
пруд Шенфлиз;
-
Голубые озера;
-
Карповское озеро;
-
участок реки Преголи от второй эстакады до мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя по ул. Большой Окружной;
-
Верхнее озеро;
-
акватория Калининградского залива в границах городского округа.