В Калининграде определили перечень водоемов для рекреационных целей

Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Город

В Калининграде в перечень водоемов, предназначенных для рекреационных целей, вошли семь объектов или их частей. Это следует из постановления администрации города от 18 марта.

Водоемы для рекреационных целей — это естественные или искусственные водные объекты, используемые для массового отдыха, купания, спорта и оздоровления населения. Использование регламентируется санитарными нормами, а места отдыха — администрацией.

В перечень вошли:

  1. Пелавское озеро;

  2. пруд Шенфлиз;

  3. Голубые озера;

  4. Карповское озеро;

  5. участок реки Преголи от второй эстакады до мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя по ул. Большой Окружной;

  6. Верхнее озеро;

  7. акватория Калининградского залива в границах городского округа.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter