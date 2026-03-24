Елена Дятлова заметила, что в Калининграде «опять всплеск нанесения граффити»

Елена Дятлова заметила, что в Калининграде «опять всплеск нанесения граффити»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вандализм

В Калининграде зафиксирован всплеск уличного вандализма. По словам главы администрации города Елены Дятловой, встретившейся с журналистами во вторник, 24 марта, масштабные надписи стали появляться на домах вдоль основных магистралей, несмотря на увеличение числа камер «Безопасного города».

«Вы видели, что сейчас опять происходит в городе? — обратилась она к журналистам. — Ну это же невозможно. Я-то считала, что мы с этими надписями закончили, а они снова появляются, появляются и появляются. Это же страшно, понимаете? Понятно, что мы будем отрабатывать, мы будем их закрашивать. Собственно, в последнюю неделю опять какой-то всплеск нанесения граффити. Просто всплеск!»

Чиновница сообщила, что вчера уже разговаривала с коллегами из МВД и «очень сильно просила из подключиться в части охраны общественного порядка».

«Это нужно пресекать в городе, — добавила глава. — Я вчера ехала в машине и даже звонила сразу. Очень вчера вечером была сильно расстроена, честно. Эти граффити заполонили город. Есть место, где написано Falus огромными буквами. Такая же надпись появилась на доме на Литовском валу. В другом месте 390 написано. Все исписано, весь город изрисован».

В декабре прошлого года Елена Дятлова уже высказывала возмущение по поводу роста масштабов уличного вандализма в виде граффити.

«Видели, как за одну ночь было все изрисовано на Ленинском проспекте? — интересовалась тогда глава у журналистов. — Это, конечно, нехорошо, потому что мы оперативно отрабатываем с правоохранительными органами, которые занимаются охраной общественного порядка, для вычисления тех лиц, которые наносят граффити. Граффити в городе стало кратно больше, чем было годом ранее. Граффити, которые сегодня наносятся, это наш бич, потому что полномочиях администрации выявлять, закрашивать, либо понуждать собственников зданий и сооружений, на которых они нанесены, их закрасить».



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter