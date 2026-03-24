Елена Дятлова заметила, что в Калининграде «опять всплеск нанесения граффити»

В Калининграде зафиксирован всплеск уличного вандализма. По словам главы администрации города Елены Дятловой, встретившейся с журналистами во вторник, 24 марта, масштабные надписи стали появляться на домах вдоль основных магистралей, несмотря на увеличение числа камер «Безопасного города».

«Вы видели, что сейчас опять происходит в городе? — обратилась она к журналистам. — Ну это же невозможно. Я-то считала, что мы с этими надписями закончили, а они снова появляются, появляются и появляются. Это же страшно, понимаете? Понятно, что мы будем отрабатывать, мы будем их закрашивать. Собственно, в последнюю неделю опять какой-то всплеск нанесения граффити. Просто всплеск!»

Чиновница сообщила, что вчера уже разговаривала с коллегами из МВД и «очень сильно просила из подключиться в части охраны общественного порядка».

«Это нужно пресекать в городе, — добавила глава. — Я вчера ехала в машине и даже звонила сразу. Очень вчера вечером была сильно расстроена, честно. Эти граффити заполонили город. Есть место, где написано Falus огромными буквами. Такая же надпись появилась на доме на Литовском валу. В другом месте 390 написано. Все исписано, весь город изрисован».

В декабре прошлого года Елена Дятлова уже высказывала возмущение по поводу роста масштабов уличного вандализма в виде граффити.

«Видели, как за одну ночь было все изрисовано на Ленинском проспекте? — интересовалась тогда глава у журналистов. — Это, конечно, нехорошо, потому что мы оперативно отрабатываем с правоохранительными органами, которые занимаются охраной общественного порядка, для вычисления тех лиц, которые наносят граффити. Граффити в городе стало кратно больше, чем было годом ранее. Граффити, которые сегодня наносятся, это наш бич, потому что полномочиях администрации выявлять, закрашивать, либо понуждать собственников зданий и сооружений, на которых они нанесены, их закрасить».