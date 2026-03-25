Беспрозванных: следующие в область грузы из Усть-Луги оформляются без задержек

Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в Калининградскую область оформляются без задержек. Ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в MAX.

«СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле», — следует из поста глава регионы.

Ранее ТАСС сообщал, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание.

Интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на информагентство Reuters также сообщило, что на фоне ночной атаки дронов на российский нефтеналивной порт Усть-Луга отгрузка сырой нефти прекратилась как на нем, так и во втором порту в Финском заливе, расположенном в Приморске.