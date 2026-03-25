Все новости по теме: Морские перевозки
Беспрозванных: следующие в область грузы из Усть-Луги оформляются без задержек

Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в Калининградскую область оформляются без задержек. Ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в MAX.

«СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле», — следует из поста глава регионы.

Ранее ТАСС сообщал, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание.

Интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на информагентство Reuters также сообщило, что на фоне ночной атаки дронов на российский нефтеналивной порт Усть-Луга отгрузка сырой нефти прекратилась как на нем, так и во втором порту в Финском заливе, расположенном в Приморске.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

