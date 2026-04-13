В минсельхозе сообщили, что все пострадавшие от заморозков хозяйства продолжают работу

Пострадавшие в прошлом году от сильных заморозков фермерские хозяйства получили необходимую поддержку и продолжают работу. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Калининградской области.

«Фермерские хозяйства Калининградской области, серьезно пострадавшие в прошлом году из-за заморозков и дождей (полностью потеряли урожай либо на 50%), получили государственную поддержку в виде субсидий на покрытие части потерь урожая, — пояснили в пресс-службе. — Только на покрытие ущерба растениеводам в весенний период (преимущественно садоводам и ягодникам) было направлено более 30 млн рублей. Необходимая помощь позволила стабилизировать ситуацию в хозяйствах региона и обеспечила возможность дальнейшего функционирования предприятий отрасли».

Также в министерстве уточнили, что никто из понесших существенные убытки фермеров не свернул производство.

«Информация о закрытии производств растениеводческого направления из-за банкротства в Министерство сельского хозяйства Калининградской области не поступала», — добавили в минсельхозе.

О планах ввести режим ЧС из-за заморозков, охвативших большую часть региона, стало известно в конце мая 2025 года. Тогда же министр сельского хозяйства области Артём Иванов заявил, что регион в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр сообщил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня . Уже в начале июля облвласти планировали его отменить, однако сделали это лишь 1 августа.