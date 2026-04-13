В минсельхозе сообщили, что все пострадавшие от заморозков хозяйства продолжают работу

В минсельхозе сообщили, что все пострадавшие от заморозков хозяйства продолжают работу
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Пострадавшие в прошлом году от сильных заморозков фермерские хозяйства получили необходимую поддержку и продолжают работу. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Калининградской области.

«Фермерские хозяйства Калининградской области, серьезно пострадавшие в прошлом году из-за заморозков и дождей (полностью потеряли урожай либо на 50%), получили государственную поддержку в виде субсидий на покрытие части потерь урожая, — пояснили в пресс-службе. — Только на покрытие ущерба растениеводам в весенний период (преимущественно садоводам и ягодникам) было направлено более 30 млн рублей. Необходимая помощь позволила стабилизировать ситуацию в хозяйствах региона и обеспечила возможность дальнейшего функционирования предприятий отрасли».

Также в министерстве уточнили, что никто из понесших существенные убытки фермеров не свернул производство.

«Информация о закрытии производств растениеводческого направления из-за банкротства в Министерство сельского хозяйства Калининградской области не поступала», — добавили в минсельхозе.

О планах ввести режим ЧС из-за заморозков, охвативших большую часть региона, стало известно в конце мая 2025 года. Тогда же министр сельского хозяйства области Артём Иванов заявил, что регион в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр сообщил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня . Уже в начале июля облвласти планировали его отменить, однако сделали это лишь 1 августа.

О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса. Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!»
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter