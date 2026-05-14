Губернатор заявил, что калининградские аграрии «выстояли» после тяжелого года заморозков

Калининградские аграрии смогли сохранить устойчивость отрасли после одного из самых тяжелых годов с точки зрения погодных условий. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил во время ежегодного отчета 14 мая.

«Для аграриев это был один из самых тяжёлых с точки зрения погодных условий год. Мне все говорили о том, что такого последние десятилетия не случалось, но несмотря на это, хотел бы поблагодарить всех наших аграриев, потому что благодаря именно профессионализму, трудолюбию мы не просто выстояли, а регион продолжает оцениваться и в качестве лидеров по эффективности сельского хозяйства», — сказал глава региона.

По словам Беспрозванных, в 2025 году регион добился выделения квот на беспошлинный экспорт профицитного остатка пшеницы и кукурузы. Как отметил губернатор, это решение позволило сельхозпроизводителям сохранить финансовую устойчивость в сложный период.

Губернатор также сообщил, что общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс Калининградской области в ближайшие пять лет составит 190 млрд рублей. По его словам, власти поддерживают приоритетные проекты в сфере продовольственной безопасности.

Отдельно Беспрозванных остановился на рыбохозяйственном комплексе. По его данным, в 2025 году предприятия региона произвели 318 тыс. тонн продукции — на 10,5% больше, чем годом ране. «Каждая четвёртая банка рыбных консервов в России производится именно в нашем регионе», — отметил губернатор.

Он также заявил, что объемы аквакультуры в области за последние шесть лет выросли в четыре раза. В 2025 году в регионе впервые начали выращивать лосося и форель. «Регион должен прежде всего быть обеспечен рыбой, а дальше уже мы говорим о каких-то экспортных поставках», — сказал Беспрозванных. Кроме того, власти намерены продолжить поддержку модернизации маломерного рыболовного флота.

Всего на поддержку агропромышленного комплекса в 2025 году было направлено 2,4 млрд рублей. Из них 570 млн рублей — на модернизацию и техническое переоснащение предприятий, 569 млн — на растениеводство и 736 млн — на животноводство. В 2026 году объем поддержки планируют увеличить до 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что фермерские хозяйства Калининградской области, серьезно пострадавшие в прошлом году из-за заморозков и дождей (полностью потеряли урожай либо на 50%), получили государственную поддержку в виде субсидий на покрытие части потерь урожая. Тогда было направлено более 30 млн рублей.

О планах ввести режим ЧС из-за заморозков, охвативших большую часть региона, стало известно в конце мая 2025 года. Тогда же министр сельского хозяйства области Артём Иванов заявил, что регион в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр сообщил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня . Уже в начале июля облвласти планировали его отменить, однако сделали это лишь 1 августа.

О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса. Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!»