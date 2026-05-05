На реконструкцию ливневой канализации в Калининграде направляют более 141 млн рублей

Власти Калининградской области выделяют субсидии на софинансирование реконструкции объектов дождевой канализации в Калининграде. Соответствующее распоряжение правительства региона подписано губернатором Алексеем Беспрозванных и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает финансирование сразу нескольких участков ливневой сети с устройством очистных сооружений. Общий объем средств из областного бюджета составит около 141,6 млн руб.

Наиболее крупный объем финансирования предусмотрен для реконструкции участка по ул. Тургенева и Герцена — 47,3 млн руб. при общей стоимости работ 57,1 млн. Еще 44,9 млн руб. направят на реконструкцию сети диаметром 600 мм по улице Льва Толстого (общая стоимость — 54,1 млн).

На второй участок по той же улице (диаметр 400 мм) предусмотрено 28,4 млн рублей при стоимости 34,3 млн. Кроме того, на реконструкцию сети диаметром 750 мм по улице Герцена выделят 20,8 млн руб. (общая стоимость — 25,1 млн).

Во всех случаях уровень софинансирования из областного бюджета составляет 83%, работы планируется выполнить в 2026 году. Главным распорядителем средств выступает региональное министерство строительства и ЖКХ.

