Синоптики рассказали, как долго в Калининграде продлится прохладная и пасмурная погода

В Калининградской области погода постепенно наладится к выходным. В начале следующей недели она может стать более «теплой и динамичной». Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг и пятницу регионе будет находиться в зоне северных умеренных воздушных масс, затянутых в тыловую часть барической ложбины над восточной Европой. Погода будет холодной — в дневные часы можно рассчитывать лишь на ~+10...+13°C в Калининграде и на большей части региона (у побережья до ~+8...+11°C). В восточной части области местами ожидается температура до +14°C, ночью около +5...+8°C. Небо в четверг и пятницу будет облачным с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди.

На выходные погода постепенно наладится — регион перейдет под влияние периферии антициклона с ядром над севером России. Это значит, что прояснений станет больше и воздушная масса начнет прогреваться. По предварительным данным, в субботу по области воздух прогреется до ~+13...+16°C, а в воскресенье — до более комфортных ~+15...+17°C. Ночи из-за выхолаживания станут более холодными: до +2...+5°C, в ночь на воскресенье присутствует вероятность слабых заморозков на уровне почвы. Погода должна быть сухой и спокойной, без существенных осадков.

В понедельник погода «может быть более тёплой и динамичной» — модели рассчитывают формирование циклона над Европой, в южном секторе которого регион может ждать вынос двадцатиградусного тепла. При этом повысится вероятность осадков и гроз из-за неустойчивости воздушной массы.