В регионе завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности на 555 млн

Следователи регионального управления СК завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района, обвиняемого в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год фигурант вместе с другими участниками группы создал около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя были открыты несколько сотен банковских счетов.

Как полагает следствие, через счета подконтрольных фирм проходили деньги предпринимателей, заинтересованных в обналичивании средств вне кредитных организаций. Для проведения операций использовались фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности.

В СК утверждают, что за указанный период участники схемы незаконно обналичили более 555 млн рублей. По данным прокуратуры Калининградской области, доход обвиняемого превысил 64 млн рублей.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил в преступной деятельности остальных участников организованной группы», — сообщили в региональном управлении СК.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Расследование в отношении остальных десяти фигурантов продолжается.