Предприниматель из Калининградской области возместил 3 млн экологического ущерба

Вред, причинённый почвам в посёлке Кумачёво Калининградский области, добровольно возместил местный предприниматель. Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Инспекторы Росприроднадзора установили, что индивидуальный предприниматель, занимаясь разведением сельскохозяйственных животных, допустил размещение отходов на почве, что привело к загрязнению земель. Лабораторные исследования подтвердили превышения по ряду показателей, включая металлы и нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Размер вреда составил 3 млн рублей. В адрес предпринимателя было направлено требование о добровольном возмещении. Вред виновник возместил в полном объёме.

