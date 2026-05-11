Для поврежденной «Нимфы» Германа Брахерта нашли реставраторов

Получившая повреждения скульптура Германа Брахерта «Нимфа», которая находится на набережной Балтийского моря в Светлогорске, должна быть восстановлена за счет муниципалитета. Об этом сообщили представители Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области после выездного совещания, в котором приняли участие руководитель Службы Евгений Маслов, представители администрации муниципалитета и председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский.
Поводом для совещания, как уточнили в Службе, стали «многочисленные обращения граждан, представляющихся туристами». Граждане указали на неудовлетворительное состояние скульптуры (вандальные рисунки, микротрещины и поражения от коррозии).
«Служба на прошлой неделе выдала органу местного самоуправления как новому собственнику памятника предостережение, — сообщили представители Маслова. — С сегодняшнего дня решили начинать совместно устранять проблему. Визуальный осмотр позволил сделать три вывода. 1. Непонятно, каким образом „туристы“ проникли на территорию размещения скульптуры, которая представляет собой в настоящий момент огороженную стройплощадку. 2. Вандальные рисунки удалены силами коммунальных служб. 3. Микротрещины и поражения от коррозии имеют место».
Комиссия поручила оперативно подготовить и провести противоаварийные работы по трещинам и коррозии.
«В исполнители планируются реставраторы во главе с Олегом Игоревичем Турком-Задунайским. В качестве помощников по этим работам для получения практического опыта, возможно, привлечем магистрантов направления „Реставрация“ Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Срок завершения работ — „уже к лету, может чуть позже“, — добавили в Службе. — Во-вторых, в более размеренном темпе, с соблюдением всех бюрократических процедур и правил орган местного самоуправления займется организацией разработки проекта приспособления объекта культурного наследия к современному использованию. Тут менее чем за год, еще и с государственной историко-культурной экспертизой, не успеть».
«Новый Калининград» связался с Олегом Турком-Задунайским. Он пояснил, что администрация Светлогорского округа пока не давала официального согласия на работы.Напомним, что ранее калининградский культуролог Александр Попадин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото очевидца, судя по которым на скульптуре «Нимфа» Германа Брахерта появились трещины. Кроме того, неизвестные сделали на объекте культурного наследия рисунки белым маркером.