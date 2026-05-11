Для поврежденной «Нимфы» Германа Брахерта нашли реставраторов

Получившая повреждения скульптура Германа Брахерта «Нимфа», которая находится на набережной Балтийского моря в Светлогорске, должна быть восстановлена за счет муниципалитета. Об этом сообщили представители Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области после выездного совещания, в котором приняли участие руководитель Службы Евгений Маслов, представители администрации муниципалитета и председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский.

Поводом для совещания, как уточнили в Службе, стали «многочисленные обращения граждан, представляющихся туристами». Граждане указали на неудовлетворительное состояние скульптуры (вандальные рисунки, микротрещины и поражения от коррозии).

«Служба на прошлой неделе выдала органу местного самоуправления как новому собственнику памятника предостережение, — сообщили представители Маслова. — С сегодняшнего дня решили начинать совместно устранять проблему. Визуальный осмотр позволил сделать три вывода. 1. Непонятно, каким образом „туристы“ проникли на территорию размещения скульптуры, которая представляет собой в настоящий момент огороженную стройплощадку. 2. Вандальные рисунки удалены силами коммунальных служб. 3. Микротрещины и поражения от коррозии имеют место».

Комиссия поручила оперативно подготовить и провести противоаварийные работы по трещинам и коррозии.

«В исполнители планируются реставраторы во главе с Олегом Игоревичем Турком-Задунайским. В качестве помощников по этим работам для получения практического опыта, возможно, привлечем магистрантов направления „Реставрация“ Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Срок завершения работ — „уже к лету, может чуть позже“, — добавили в Службе. — Во-вторых, в более размеренном темпе, с соблюдением всех бюрократических процедур и правил орган местного самоуправления займется организацией разработки проекта приспособления объекта культурного наследия к современному использованию. Тут менее чем за год, еще и с государственной историко-культурной экспертизой, не успеть».

«Новый Калининград» связался с Олегом Турком-Задунайским. Он пояснил, что администрация Светлогорского округа пока не давала официального согласия на работы.