Аркадий Данилов — о водных прогулках по Неману: «Местные говорят, что дороговато»

Фото: предоставлено Аркадием Даниловым
Водные прогулки по Неману, которые впервые за долгое время заработали в Советске, пользуются популярностью у туристов, но оказались не по карману многим местным жителям. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

Данилов уверяет, что местные жители ждали открытия этого маршрута, но не ожидали, что стоимость будет такой высокой.

«Стоимость взрослого билета сейчас 1000 рублей. Да, тема интересная, но советчане признаются, что для них это дороговато, — сообщил Данилов. — Мы сейчас ведем переговоры, чтобы наш перевозчик сделал детские билеты в половину стоимости. Ну а дети до трех лет там могут кататься бесплатно».

Данилов напомнил, что на катере можно прокатиться от моста Королевы Луизы до водонапорной башни. Запуск маршрута глава назвал «исполнением давнишней мечты жителей».

«Были уже первые замечания от туристов. Они сказали, что с воды плохо видно водонапорную башню. К следующему сезону мы сделаем в том районе кронирование деревьев, чтобы открыть вид на достопримечательность», — добавил он.

Ранее Данилов сообщал, что пока водный маршрут работает в усеченном формате, но если услуга будет востребованной, перевозчик добавит еще один прогулочный катер и продлит маршрут до Большого села.

«В будущем мечтаем (а мечты должны сбываться), что туристический водный маршрут пройдёт по р. Матросовка через Залив до Зеленоградска», — писал ранее глава в своем паблике «ВКонтакте».

Отметим, что для прогулки при себе обязателен документ, удостоверяющий личность, а туристы (граждане, проживающие не в Калининградской области) должны иметь пропуск в пограничную зону.
