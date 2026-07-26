О чем писал «Новый Калининград» на прошедшей неделе

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Дайджест публикаций с 20 по 25 июля.

🔹 Утром в понедельник, 20 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с началом месяца ситуация на рынке заметно улучшилась: дефицит бензина практически исчез, очередей на заправках во время объезда не наблюдалось. Однако на ряде АЗС по-прежнему отсутствовал АИ-95, а на некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.

🔹 На площади Победы, которую реконструировали в последний раз более двадцати лет назад, грядут изменения. В ходе эфира «ГорПросвета» главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов представил несколько сценариев развития центра города.

🔹 С улицы Галицкого, из-за ремонта которой горвласти неоднократно конфликтовали с общественниками, исчезла строительная техника, а рабочих сегодня можно заметить только на монтаже ограды ботанического сада, расположенного ближе в Московскому проспекту. В пятницу, 17 июля, глава администрации города Елена Дятлова вместе с журналистами и представителями подрядной организации «Мосинжиниринг» осматривала результаты ремонта. Остались ли довольны чиновники и сохранились ли поводы для переживаний у общественности, выяснял «Новый Калининград».

🔹 В минувшую субботу, 18 июля, в гвардейском замке Тапиау прошел спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён» (0+), созданный по мотивам сказки Пушкина. Побывавший на представлении корреспондент «Нового Калининграда» в очередной раз убедился в том, что Александр Сергеевич — автор на все времена.

🔹 В июле 2024 года на тот момент врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных возглавил рабочую группу по ценообразованию на продукты питания, пообещав снижение цен на ряд товаров. 16 августа на оперативном совещании правительства министр экономразвития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова сообщила, что в магазинах появятся специальные голубые (они же синие) ценники. «Новый Калининград» впервые сделал их обзор 19 августа. Спустя почти два года мы решили проверить, как изменились цены, которые должны были зафиксировать.

🔹 В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего врачу-косметологу, водителю мусоровоза, участковому врачу-терапевту, специалисту по установке оборудования, повару и ведущему специалисту по закупкам.

🔹 В суде Центрального района Калининграда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего «главного почтальона области» — главы регионального УФПС Сергея Аронова. «Новый Калининград» побывал на втором заседании.

🔹 В конце июля 1991 года местная пресса пыталась найти следы Янтарной комнаты, сообщала о появлении мазутного озера в Озерском районе и удивлялась огромному конкурсу на английское отделение филфака в местном университете. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.

🔹 В среду, 22 июля, в Балтийском городском суде состоялось очередное заседание суда в отношении бывшего главы местной администрации Сергея Мельникова и его зама (к слову, пока действующего) Максима Коваленко. Напомним, их обвиняют в том, что подчиненный дал взятку в 575 тыс. руб. за попустительство по службе, а начальник принял «подношение». Слушание началось как обычно, однако в финале всех участников ждал «сюрприз», которого никто не ожидал. В том числе и корреспондент «Нового Калининграда», присутствовавший на процессе.

🔹 На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда», перебравшись в Светлогорск, продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. За 30-50 тысяч рублей в сутки можно поселиться в «лесном шале», «вспомнить, как поют птицы» и найти «идеальное место для удалённой работы». А «неудобства от капризов балтийской погоды и прохладного моря» — местами за отдельную плату — сгладят бассейны и бани. Подробности — в нашем обзоре.

🔹 Вечером в пятницу, 24 июля, Калининградский областной музыкальный театр представит свою версию знаменитой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» (16+). Журналисты «Нового Калининграда» побывали накануне на предпремьерном показе спектакля, окунулись в атмосферу переосмысленного древнегреческого мифа, посочувствовали главному герою, которому пришлось делать непростой выбор между славой и любовью, и задумались о том, может ли человек противостоять Судьбе.

🔹 Проспект Мира — еще одна «гастрономическая» улица Калининграда. Здесь работают семейные рестораны, авторские проекты, заведения с современной русской кухней и кафе для завтраков. «Новый Калининград» изучил меню популярных мест и отзывы гостей и выбрал блюда, которые посетители рекомендуют чаще всего — от драников с лососем и строганины из пеламиды до стейков сухого вызревания и подкопченного борща.