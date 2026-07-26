Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для поездок в июле

Калининград вошел в число самых популярных направлений для путешествий по России в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

По данным аналитиков, лидером по числу бронирований стал Санкт-Петербург. В тройку также вошли Москва и Казань. Кроме того, высоким спросом у туристов пользуются Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток.

Чаще всего путешественники бронируют однокомнатные квартиры и студии на три дня. При выборе жилья россияне отдают предпочтение объектам в центре города, с Wi-Fi, стиральной машиной и парковкой.

Как отметил директор по маркетингу сервиса «Суточно.ру» Айрат Мусин, июль и август остаются самыми востребованными месяцами для путешествий.