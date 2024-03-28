Колесник о судах по порту: это дело не за материальные ценности, а за честь

Колесник о судах по порту: это дело не за материальные ценности, а за честь
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Судебная тяжба по изъятию акций Калининградского морского торгового порта пока не завершена, по делу планируется еще «минимум три разбирательства». Об этом заявил в четверг, 28 марта, депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии «Новому Калининграду».

«Это дело слишком серьезное, и оно уже не из-за каких-то материальных ценностей, а за честь, скажем так, — сказал Колесник. — Во-первых я русский, я же не могу сдаться. Во-вторых, просто надо всю эту цепочку пройти, чтобы не казалось потом, что я что-то не сделал».

Он добавил, что «настоящий боец оценивается не по тому, сколько раз били, а сколько раз поднялся»: «Если кто-то ждет, что я сильно расстроюсь по этому поводу, где-нибудь буду сидеть и плакать... Вы меня знаете прекрасно, этого не будет никогда. Всякое в жизни бывает. Вот я сам своих бойцов учил всегда — это и политики касается: проиграть не стыдно, стыдно сдаться».

Депутат подчеркнул, что на предприятии нет «никаких спрятанных зарубежных активов». «Никаких денег за рубежом ни у кого. Ни у меня за рубежом денег нет, ни у моих близких. Нормальное работающее российское предприятие, без каких-либо правых и левых схем. Только в России всё, все налоги уплачены, все арендные платежи уплачены — конечно, предприятие красивое, — отметил Колесник. — У нас 38 кранов. Они все в целости и сохранности, техника лучшая, с ремонтной базой. Всё новое, всё аккуратно, чисто. Все всегда восхищались предприятием. Может, это и явилось одной из причин. Это, как говорят журналисты, мое предположение».

Комментируя возможную приватизацию порта, Колесник сказал, что не знает, «для чего инвестор там нужен». «Предприятие самодостаточное абсолютно, — пояснил депутат. — Но раз есть такая необходимость, наверное, передать инвестору — там еще по-разному может всё закончиться, но дай Бог, чтоб этот инвестор не ухудшил хотя бы работу предприятия. Оно очень нужно Калининграду. Более того, поскольку я являюсь депутатом, хоть я и в комитете по обороне, но снабжение калининградцев продукцией на среднем тоннаже имеет очень важное значение, в том числе, наверное, и оборонное, потому что вы видите по Калининграду сколько разговоров идет».

Накануне стало известно, что Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобы депутата Госдумы Андрея Колесника, его супруги Марины Лысенко и тещи Надежды Лысенко по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. У семьи парламентария изъяли контрольный пакет акций предприятия. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Подробнее о последних событиях, касающихся национализации порта, читайте в публикации «Нового Калининграда» по ссылке.

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