Колесник подал еще одну жалобу в Верховный суд по делу об изъятии акций порта

В Верховный суд РФ поступила еще одна жалоба от семьи депутата Госдумы Андрея Колесника по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом размещена в картотеке ВС РФ.



Жалоба на решение Центрального районного суда Калининграда об обращении акций порта поступила 29 марта. Ее содержание в картотеке не раскрывается.

Предыдущие жалобы Андрея Колесника, его супруги Марины Лысенко и тещи Надежды Лысенко Верховный суд рассматривать не стал. Позднее депутат Госдумы заявил «Новому Калининграду», что планируется еще «минимум три разбирательства».

«Это дело слишком серьезное, и оно уже не из-за каких-то материальных ценностей, а за честь, скажем так, — пояснил Андрей Колесник. — Во-первых, я русский, я же не могу сдаться. Во-вторых, просто надо всю эту цепочку пройти, чтобы не казалось потом, что я что-то не сделал».