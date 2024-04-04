Колесник подал еще одну жалобу в Верховный суд по делу об изъятии акций порта

Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

В Верховный суд РФ поступила еще одна жалоба от семьи депутата Госдумы Андрея Колесника по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом размещена в картотеке ВС РФ.

Жалоба на решение Центрального районного суда Калининграда об обращении акций порта поступила 29 марта. Ее содержание в картотеке не раскрывается.

Предыдущие жалобы Андрея Колесника, его супруги Марины Лысенко и тещи Надежды Лысенко Верховный суд рассматривать не стал. Позднее депутат Госдумы заявил «Новому Калининграду», что планируется еще «минимум три разбирательства».

«Это дело слишком серьезное, и оно уже не из-за каких-то материальных ценностей, а за честь, скажем так, — пояснил Андрей Колесник. — Во-первых, я русский, я же не могу сдаться. Во-вторых, просто надо всю эту цепочку пройти, чтобы не казалось потом, что я что-то не сделал».

У семьи парламентария изъяли контрольный пакет ценных бумаг предприятия. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Подробнее о последних событиях, касающихся национализации порта, читайте в публикации «Нового Калининграда» по ссылке.

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