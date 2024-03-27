Верховный суд не стал рассматривать жалобу Колесника по делу об акциях порта

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы депутата Госдумы Андрея Колесника, его супруги Марины Лысенко и тещи Надежды Лысенко по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом опубликована в судебной картотеке. Семья парламентария обжаловала решение Центрального районного суда Калининграда об обращении имущества в доход государства.



Первая инстанция постановила по иску Генпрокуратуры РФ изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

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Жалобы в Верховный суд также подавали участники сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Заявления направляли бизнесмен Дмитрий Пурим, гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг предприятия, и компания «Коксохимтранс», 43% акций которой перешли к шотландской фирме Orneto Partners LP. Их кассации Верховный суд рассматривать тоже не стал. Участники сделок также пытались обжаловать отказ в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, основываясь на установленных фактах по делу Андрея Колесника. Областной арбитражный суд и апелляционная инстанция оставили заявления без удовлетворения.

Сейчас основным акционером Калининградского морского торгового порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. Как писали в середине марта «Ведомости», государство рассматривает его приватизацию. В марте в порту сменился генеральный директор. Вместо Владимира Лавренчука компанию возглавил Максим Скатов. На сегодняшний день он также остается директором управляющей компании Калининградского рыбного порта.