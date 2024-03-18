В Калининградском торговом порту назначен новый гендиректор

Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

В Калининградском морском торговом порту (КМТП) сменился генеральный директор. Новым руководителем предприятия стал Максим Скатов, ранее возглавлявший управляющую компанию Калининградского рыбного порта «Портовая инфраструктура». Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в КМТП в понедельник, 18 марта. 

Как отметили на предприятии, Максим Скатов был назначен директором по итогам общего собрания акционеров от 11 марта. Предыдущий руководитель Калининградского морского торгового порта Владимир Лавренчук остался работать в компании. Какую должность он будет занимать, в порту не уточнили. Лавренчук возглавил порт в 2021 году после смерти Владислава Дорофеева.

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Сейчас основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. В 2023 году Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.

1 февраля суд по иску Росимущества обязал АО «Калининградский морской торговый порт» провести внеочередное общее собрание акционеров. Ведомство требовало досрочно прекратить полномочия гендиректора предприятия и избрать нового руководителя. О планах по дальнейшему управлению Калининградским морским торговым портом в Росимуществе пока не сообщают. Как писали в середине марта «Ведомости», государство рассматривает приватизацию предприятия.

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