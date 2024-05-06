Дмитрий Пурим не стал обжаловать последнее решение суда об изъятии акций порта

Бизнесмен Дмитрий Пурим и компания «Коксохимтранс», участвовавшие в сделках по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, не стали обжаловать решение апелляционной инстанции по вопросу пересмотра дела. Это следует из информации, размещенной в судебной картотеке. Мотивировочная часть постановления была изготовлена 3 апреля, его можно было оспорить в течение месяца.

Апелляционные жалобы участников сделок рассматривал 13-й арбитражный апелляционный суд. Дмитрий Пурим и «Коксохимтранс» требовали пересмотреть акт первой инстанции, основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника. До этого они и гражданка Марина Дубинина, которая также участвовала в сделках, обращались в Верховный суд. ВС РФ отказал в передаче жалоб на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

В настоящее время на рассмотрении Верховного суда находится жалоба семьи депутата Госдумы Андрея Колесника, поступившая в конце марта. При этом парламентарий заявлял «Новому Калининграду», что планируется еще «минимум три разбирательства».

Сейчас основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника в 2023 году. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг.