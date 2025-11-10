Администрация Калининграда планирует взять в кредит более миллиарда рублей

Все новости по теме: Госзакупки
Администрация Калининграда планирует взять в кредит более миллиарда рублей

Администрация Калининграда собирается взять 3 кредита с правом досрочного погашения на общую сумму более миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Два кредита — на 400 и 452 млн рублей — рассчитаны на 365 дней. Согласно документации, администрация получит право использовать кредитные деньги с 14 декабря 2025 года. Ещё один кредит — на 206 млн — планируется взять на 548 дней, средства будут доступны с 15 декабря.

Исходя из расчетов и лимитов бюджетных обязательств, максимальная ставка по кредитам установлена на уровне 18,5% годовых. Окончательные условия займов определят по итогам электронного аукциона.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 24 ноября. Итоги подведут 26 ноября.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter