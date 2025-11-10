Администрация Калининграда планирует взять в кредит более миллиарда рублей

Администрация Калининграда собирается взять 3 кредита с правом досрочного погашения на общую сумму более миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Два кредита — на 400 и 452 млн рублей — рассчитаны на 365 дней. Согласно документации, администрация получит право использовать кредитные деньги с 14 декабря 2025 года. Ещё один кредит — на 206 млн — планируется взять на 548 дней, средства будут доступны с 15 декабря.

Исходя из расчетов и лимитов бюджетных обязательств, максимальная ставка по кредитам установлена на уровне 18,5% годовых. Окончательные условия займов определят по итогам электронного аукциона.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 24 ноября. Итоги подведут 26 ноября.