В Калининградской области назвали самый подорожавший продукт в феврале

В Калининградской области в феврале отметили рост индекса потребительских цен по 89 наблюдаемым продовольственным товарам в размере от 0,04% до 17,79%. Снижение цен в размере от 0,02% до 7,83% зафиксировали по 43 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

На верхней позиции оказались куриные яйца, прибавившие в цене 17,79% (126,67 руб. за десяток). Далее следуют торты, ставшие дороже на 8,37% (968,86 руб. за кг). Кофе в организациях быстрого обслуживания повысился в цене на 6,27% (122,75 руб. за 200 грамм). На 5,98% подорожал чеснок (474,28 руб. за кг). Цена свежих помидоров выросла на 5,32% (305,69 руб. за кг).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на свинину, подешевевшую на 4,06% (320,24 руб. за кг). Цена на замороженные ягоды и на консервированные натуральные и маринованные овощи снизилась на 3,05% (1014,78 и 371,49 руб. за кг соответственно). Сливочное масло стало дешевле на 2,96% (1292,92 руб. за кг), а сухие приправы и специи — на 2,54% (3180,66 руб. за кг).


