Калининградстат: средняя зарплата в области в 1,3 раза ниже среднероссийской

В январе-феврале 2026 года средняя зарплата в Калининградской области составила 77 432 рубля, что в 1,3 раза меньше, чем среднероссийский показатель.Это следует из доклада о социально-экономическом положении Калининградской области в I квартале 2026 года, опубликованном на сайте ведомства.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 77 432 рубля, по России — 104 084 рубля. По отношению к январю-февралю 2025 года, по оперативным данным, в Калининградской области — 112,7%, в целом по России — 115,4%».

Напомним, в Калининградской области в первом квартале 2026 года произошло снижение реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен: в феврале 2026 года она составила 95,8% к уровню января 2026 года.