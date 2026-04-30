В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в феврале

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в феврале составила 76 016,7 руб. За год она выросла на 11,6%, а за месяц снизилась на 3,6%. Такие данные приводит Калининградстат.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2026 года составила 104,3% к уровню февраля 2025 года и 95,8% к уровню января 2026 года», — добавляет Калининградстат.

Самые высокие зарплаты в феврале традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 140 902,1 руб., что на 82% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (109,3 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (106 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (98,1 тыс.).