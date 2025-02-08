Мать убитого в Черняховске мальчика заключили под стражу (фото) (видео)

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя об избрании матери убитого в Черняховске мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

Накануне женщине было предъявлено обвинение по инкриминируемым ей эпизодам преступной деятельности в отношении собственных малолетних детей.

Фигурантка водворена в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Мать убитого семилетнего мальчика задержали в Черняховске 7 февраля. По версии следствия, 30-летняя женщина и её 42-летний супруг с сентября 2023 года по февраль 2025-го подвергали двух малолетних детей подозреваемой избиениям, лишали их воды, запугивали и всячески унижали. Они также причиняли детям физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.

В качестве пояснения СК отметил случай, когда женщина знала о том, что её супруг повредил руку 12-летней дочери, но не обратилась своевременно в медучреждение, оставив её без помощи. Подозреваемая также не помогла сыну, которого избил мужчина, так как действовала с ним «по совместной договорённости». Это в итоге привело к смерти мальчика.

Вечером 3 февраля стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребёнка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребёнка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребёнок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

В среду, 5 февраля, региональный СК сообщил, что в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего. По данным следствия, мужчина в конце декабря прошлого года умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. При этом медпомощь ребенку была оказана лишь 12 января, а отчим и мать заставили девочку сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. 5 февраля суд заключил под стражу жителя Черняховска, которого обвинили в убийстве малолетнего.

Видео: СУ СК России по Калининградской области