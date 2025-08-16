В Калининграде водитель разрешил ребенку на ходу высунуться из люка автомобиля (видео)

В Калининграде инспекторы ДТП остановили водителя, перевозившего ребенка с грубыми нарушениями ПДД. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 14 августа. Несовершеннолетний пассажир на ходу высунулся из открытого люка «Тойоты». По словам водителя, ребенок хотел «проветриться». Кроме того, в ходе проверки документов было установлено, что автомобиль нарушителя не зарегистрирован в установленном порядке. Знаки и свидетельство о регистрации авто были изъяты и переданы в регистрационное подразделение.

В отношении водителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП.