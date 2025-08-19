УМВД: 17-летний калининградец задержан за пособничество телефонным мошенникам

В Калининграде полицейские задержали несовершеннолетнего пособника дистанционных мошенников. Юноша «подрабатывал» у аферистов курьером. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 73-летняя местная жительница, которая стала жертвой аферистов и лишилась 1 млн 550 тыс.рублей. Пенсионерке позвонил «сотрудник силовых структур», сообщивший, что она подозревается в финансовой активности в пользу иностранного государства. Собеседник убедил женщину в необходимости декларации денежных средств, угрожая уголовной ответственностью. Для этого она должна была передать свои накопления курьеру. Звонивший пообещал, что денежные средства будут возвращены после проверки. Калининградка сняла с банковского счета свои сбережения и передала приехавшему к ней молодому человеку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, забравшего деньги. Им оказался 17-летний житель Гурьевского района. Правоохранителями также была установлена его причастность с аналогичному эпизоду преступной деятельности на территории региона. Под таким же предлогом он получил 2 млн 700 тыс. рублей от 82-летнего мужчины. В преступной схеме юноша исполнял роль курьера: забирал у потерпевших деньги и отправлял их своему куратору, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Следователем ОМВД в отношении злоумышленника возбуждено 2 уголовных дела по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

