Калининградка лишилась накоплений, приняв предложение «заработать на бирже»

Мошенники лишили калининградку накоплений, предложив ей «заработать на бирже». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, ей поступило предложение о дополнительном заработке на бирже. Доверившись злоумышленникам, она в течение двух дней перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре женщина поняла, что вывести средства не удастся, и обратилась к правоохранителям. Всего она потеряла около 1 400 000 рублей личных сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает: обещания лёгкого заработка в короткие сроки часто поступают от мошенников. «Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим быстрый доход без усилий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!» — призывают правоохранители.