Под Светлогорском водитель «Тойоты» сбил на переходе двух пешеходов

В субботу, 30 августа, в районе поселка Отрадное произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:20 на 32 км 40 метров автодороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск». Водитель «Тойоты» допустил наезд на двух пешеходов — 49-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили телесные повреждения и направлены в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.