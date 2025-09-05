В Калининграде пенсионер потерял 3 млн при «разморозке счёта»

79-летний пенсионер из Калининграда перевел мошенникам около 3 млн руб. под предлогом «разморозки» счетов. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

На телефон пожилого мужчины поступил звонок от злоумышленника, представившегося оператором сотовой связи. Он сообщил о необходимости продления договора услуг по текущему тарифу и попросил продиктовать код, который был отправлен в смс-сообщении. 

Вскоре после этого мужчине поступил второй звонок от «сотрудника» Центрального банка, который предупредил о том, что к банковским счетам заявителя получили доступ третьи лица. Для обеспечения безопасности денежных средств они предложили временно «заморозить счета». Далее последовали звонки от «сотрудников правоохранительных органов», которые под предлогом «разморозки» счетов убедили пенсионера перевести свои сбережения на «безопасный счет». 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

