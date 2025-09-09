В Калининграде 19-летний автомобилист сбил на переходе 15-летнего самокатчика (видео)

В понедельник, 8 сентября, в Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Пострадал подросток, передвигавшийся на СИМ. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 19:55 на улице Горького 184. 19-летний водитель автомобиля «Фиат» при движении в направлении улицы Гайдара допустил наезд на электросамокат под управлением 15-летнего подростка, который следовал по пешеходному переходу не спешившись. В результате ДТП водитель СИМ получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции

